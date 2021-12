Rinnovo Insigne, ancora proposta al ribasso: la situazione

Il matrimonio napoletano di Lorenzo Insigne potrebbe sciogliersi a fine stagione, considerando che la trattativa per il rinnovo è attualmente ancora in stand-by. Il ventiquattro azzurro al momento gode di un contratto che terminerà a giugno 2022 e, come riferito dall'esperto di mercato di Sky Sport Fabrizio Romano tramite Twitch, l'offerta proposta è ancora al ribasso.

Aurelio De Laurentiis avrebbe, infatti, ancora formulato un'ulteriore offerta che consisterebbe in uno stipendio equivalente a 3,5 milioni (cifra inferiore rispetto all'attuale che ammonterebbe a 4,6 milioni annuali) con l'aggiunta di 1,5 milioni di bonus. Lorenzo Insigne, però, a queste condizioni rimane propenso a rifiutare chiedendo al presidente azzurro di trovare un punto di incontro per entrambi.