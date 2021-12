"Perchè parli solo di Juventus?" Bargiggia risponde ad un tifoso bianconero

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, è stato protagonista di un botta e risposta social con un tifoso juventino.

Paolo Bargiggia

Il supporter bianconero ha criticato duramente Bargiggia colpevole, secondo il tifoso, di parlare esclusivamente della inchiesta della Procura di Torino contro la Juventus, senza far mai riferimento alle altre squadre.

Di seguito il testo del tweet:

"Ok, ma solo la Juventus? Ma avete una fissa, c***o. Ci sono tante società, tutte in pratica che fanno plusvalenze e magheggi vari di contabilità, incluso Inter, Milan, Genoa, Sassuolo, Napoli, ma la fissazione è solo sulla Juventus".

La risposta dell'esperto di mercato è stata repentina:

"Rivolgiti alla Procura di Torino ca***ro".