Insigne sostituito da Elmas: svelato retroscena a DAZN

In avvio di ripresa subito un cambio per la squadra di Spalletti che deve rinunciare al suo capitano. Lorenzo Insigne, infatti, è costretto ad abbandonare il campo a causa di un indurimento del polpaccio. Al suo posto entra Eljif Elmas.

FOTO: Getty Images

Probabilmente si tratta di un cambio di natura precauzionale, anche se l'attaccante azzurro ha lasciato il campo zoppicando e con una smorfia di dolore.

Non cambia la struttura tattica del Napoli, che continua ad attaccare con Lozano a destra, Elmas a sinistra e Dries Mertens in posizione centrale come falso nueve.