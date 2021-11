Caso plusvalenze, non solo la Juve: coinvolti anche il Napoli e altri quattro club di Serie A

L'argomento degli ultimi giorni riguardo il calcio italiano non è tanto il campo, ma il caso plusvalenze che sta facendo tremare la Juventus. Non solo il club bianconero però è coinvolto in questa situazione: anche altre cinque squadre di Serie A rischiano sanzioni.

Caso Plusvalenze Napoli

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Repubblica, sotto la lente d'ingrandimento ci sono alcune operazioni gonfiate di Juventus, Napoli, Inter, Atalanta, Genoa e Sampdoria.

Per quanto riguarda il Napoli, l'operazione sotto controllo è quella di Victor Osimhen. Il Lille, club di provenienza del nigeriano, è stato pagato 71 milioni per il cartellino del giocatore, ma 20 di questi 71 milioni sono arrivati tramite i cartellini di tre giovani calciatori, che attualmente militano tra Serie C e Serie D, e il terzo portiere Orestis Karnezis.

I tre calciatori in questione, pagati 5 milioni a testa, sono: Claudio Manzi, ex capitano della Primavera e attualmente in Serie C con la Turris, Ciro Palmieri, attaccante attualmente alla Nocerina in Serie D, e Luigi Liguori, attaccante in forza alla Frattese in Serie D. I tre calciatori, una volta arrivati al Lille, sono subito stati ceduti senza mai effettuare nemmeno una presenza con il club francese.