Sassuolo, Dionisi: "Speriamo che mercoledì il Napoli non sia nella sua giornata migliore"

Ai microfoni di Radio Anch'io Sport, Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo che ha battuto ieri pomeriggio il Milan, per 1-3 a San Siro, ha spiegato com'è riuscito a ottenere il massimo risultato contro una squadra così difficile da affrontare e ha parlato della prossima avversaria, il Napoli di Spalletti primo in classifica. "Siamo riusciti ad abbinare prestazione e risultato, non avevamo nulla da perdere e siamo andati a Milano a fare la nostra partita".

"Ieri siamo stati fortunati sugli episodi, per esempio col Cagliari avevamo creato di più ma non eravamo riusciti a vincere", ha continuato Dionisi. Poi, parlando invece dell'impegno contro il Napoli: "Mercoledì non ci possiamo permettere cali di tensione. Dobbiamo sperare che il Napoli non sia nella sua migliore giornata. La corsa scudetto? Oggi la classifica è molto veritiera, anche l'Atalanta sta facendo cose straordinarie", ha chiuso l'allenatore neroverde.