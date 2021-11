Anche il Napoli sulla promessa classe 2001: hanno visionato dal vivo il giovane bomber

Anche quando il calciomercato è "chiuso", non si ferma mai. Si è sempre alla ricerca di nuovi giocatori, che possano rinforzare la rosa, dare quel qualcosa che manca a una squadra, o anche solo per scovare grandi talenti per il presente e per il futuro. Quest'ulitmo caso riguarda Luca Moro, centravanti classe 2001 che sta facendo numeri impressionanti in Serie C.

L'attaccante del Catania, in prestito dal Padova, ha segnato in 13 presenze in campionato ben 16 reti. Uno score pazzesco, che ha portato l'attenzione tutta su di lui. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, già il Monza in Serie B e il Sassuolo in Serie A lo hanno monitorato. Adesso, anche il Napoli è andato a visionarlo dal vivo, come segnalato in un tweet.

Dopo #Monza e #Sassuolo anche il #Napoli ha fatto visionare dal vivo l’attaccante Luca #Moro (2001): 16 gol realizzati in 13 presenze col #Catania (a segno da 9 gare consecutive) ma di proprietà del #Padova. Una media-gol pazzesca: va in rete ogni 56 minuti. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 29, 2021