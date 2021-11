Plusvalenze, le possibili sanzioni per la Juve: c'è anche il rischio esclusione dal campionato

La Juventus è sotto indagine per le plusvalenze fittizie. La Guardia di Finanza ha perquisito la sede bianconera e sta vagliando tutte le operazioni sotto la lente d'ingrandimento per capire la reale colpevolezza della società di Andrea Agnelli. A seconda della gravità dei fatti, poi ci saranno sanzioni più o meno pesanti nei confronti della Juventus.

Agnelli Juventus

Plusvalenze Juventus, le possibili sanzioni

La Gazzetta dello Sport in edizione oggi, ha spiegato le possibili sanzioni a cui va incontro la Juventus. Nell'articolo 31, si va dalla semplice ammenda alla penalizzazione, fino all'esclusione dal campionato.

Dice il comma 1: "Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida".

Il comma 2, invece, è molto più pesante: "I comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale» alle società che «mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti". Le sanzioni, in questo caso, sono pesantissime: si parte dai punti di penalizzazione e si finisce con l’esclusione dal campionato.