Senza Osimhen contro la Lazio: Spalletti può cambiare modulo e gioco contro Sarri?

Il Napoli ha perso Victor Osimhen per il complesso infortunio dell'attaccante, durante la gara con l'Inter, e dovrà rinunciarvi per un tempo indefinitivo. Potrebbe star lontano dal campo dai 45 ai 90 giorni circa, ricominciare a giocare con una mascherina protettiva, ma sta di fatto che il Napoli deve continuare a vincere anche senza di lui alcune gare con squadre importanti. Luciano Spalletti studia una squadra possibile senza Osimhen, magari cambiando modulo, da schierare già stasera contro la Lazio di Maurizio Sarri.

"Se il recupero di Immobile ridà certezze e riferimenti precisi alla squadra di Maurizio Sarri, quella di Luciano Spalletti cerca nuovi equilibri nella fase offensiva senza Osimhen. [...] Spalletti per far diventare meno prevedibile i suoi terminali di gioco sta valutando sistemi diversi, come il 3-4-2-1 utilizzato nella ripresa a Mosca", questo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport.