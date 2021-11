Allo Stadio Maradona presenti tanti ospiti per commemorare Diego, nel pre-gara con la Lazio

In serata, alle ore 20:45, si concluderà la 14ª giornata di Serie A con il posticipo di Napoli-Lazio, allo stadio Diego Armando Maradona. Il match non sarà particolare solo perché parliamo di un big match, ma anche perché arriva dopo poco più di un anno dalla scomparsa del Pibe de Oro, a cui l'ex Stadio San Paolo è stato intitolato. Per l'occasione, il Napoli ha organizzato una cerimonia di commemorazione in onore di Diego, che si terrà nell'arco del pre-partita.

Come riporta anche il Corriere del Mezzogiorno quest'oggi, il passato e il presente si riuniranno insieme per celebrare Diego Armando Maradona, pochi giorni dopo l'anniversario della sua morte. Insieme ad Aurelio De Laurentiis, in tribuna affianco al presidente, ci sarà l'ex numero uno del Napoli Corrado Ferlaino.

Poi, durante la cerimonia di commemorazione per Diego, in tribuna Autorità, sarà presente tutta una schiera di ex azzurri che hanno giocato proprio in quel Napoli, a partire dal capitano Giuseppe Bruscolotti. Un modo, forse, anche per accantonare alcune vecchie polemiche tra il vecchio e il nuovo Napoli. Allo stadio, poi, saranno presenti anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il presidente della FIFA Gianni Infantino, che arriverà apposta con un volo privato da Dubai.