Mertens: "Sarri mi ha dato tanto, questa sera farò una cosa con lui"

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato a DAZN prima di Napoli-Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo una grande voglia di giocare questa partita. Essere stato operato non è stato bello e l'età certo non aiuta a recuperare velocemente, però ora sto bene.

Foto: GETTY - Mertens Napoli

Differenze tra me e Osimhen? Non lo so, vedremo oggi. Speriamo magari di giocare un po' più la palla e di far bene.

Se saluterò Sarri? Certamente, mi ha dato tanto e mi ha fatto fare una bella vita. Sono stato molto contendo di aver vissuto con lui, però si va avanti e oggi spero che riusciremo a vincere".