Tare: "Bellissimo ricordare così Maradona. Per Sarri sarà una partita speciale"

Nel corso del prepartita di Napoli-Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN.

"Bellissimo ricordare un grande campione come Maradona. Purtroppo noi siamo stati negli spogliatoi, abbiamo solo sentito, ma penso che onorare la memoria di Maradona sia una cosa spettacolare.

Per Sarri è una partita speciale, perché lui ha un legame molto forte con squadra e città. Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la gara perché siamo tornati solo venerdì pomeriggio da Mosca. La squadra pian pian sta capendo le idee di calcio, le ultime tre trasferte sono state fatte molto bene. Stasera giochiamo in un campo molto difficile, ma ci sono tutti i presupposti per far bene.

Pedro ha sorpreso un po' tutti: ha una voglia matta in tutti gli allenamenti, è un esempio anche fuori dal campo, è stato un acquisto azzeccato. La sua duttilità e la crescita di Felipe Anderson, possono essere determinanti stasera".