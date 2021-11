Interessa anche al Napoli, l'a.d. del Sassuolo: "Sta facendo bene, ce l'hanno già chiesto in tanti"

L'Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio del match contro il Milan. L'occasione è stata utile per parlare di Davide Frattesi, centrocampista che si sta mettendo in mostra in questa stagione. Ecco quanto evidenziato:

FOTO: Getty - Davide Frattesi

"Frattesi lo abbiamo acquistato diversi anni dalla Roma e ha fatto un percorso simile a quello di molti altri. Non è una sorpresa, sapevamo che era pronto quest'anno, è il nostro lavoro puntare sui giovani, farli crescere e permettere loro di approdare in un grande club. Se già ce l'ha chiesto una squadra? Più di una squadra (ride, ndr)".

Il calciatore classe '99 ha già messo a segno 3 reti in questo avvio di campionato e si sta affermando come uno dei giovani più interessanti della Serie A. Tra le altre, anche il Napoli monitora la sua crescita.