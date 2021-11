Ounas vicino al rientro: l'algerino ha messo una partita nel mirino

Luciano Spalletti inizia a recuperare qualche pedina per il tour de force che vedrà il Napoli impegnato in sette partite da qui a Natale. Dopo i rientri di Diego Demme, guarito dal Covid-19, e Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne, indisponibili per la gara di Europa League contro lo Spartak Mosca, il tecnico di Certaldo potrebbe recuperare anche un altro giocatore.

Adam Ounas Infortunio

Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, migliorano le condizioni di Adam Ounas. L'attaccante algerino, infortunatosi con la sua nazionale durante l'ultima sosta, sta recuperando dal problema fisico e potrebbe tornare tra i convocati per la gara contro il Sassuolo di mercoledì prossimo. Ieri, il numero 33 azzurro non si è allenato con i compagni a causa dell'influenza (tampone negativo, niente Covid) e, quindi, sicuramente non ci sarà domani sera. Ma la speranza è di recuperarlo il prima possibile: Spalletti ha bisogno di tutti in questo momento.