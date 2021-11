"Osimhen insostituibile, ora Spalletti ha un problema": a DAZN lanciano l'allarme

Il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen per 90 giorni. Il bomber nigeriano sarà sostituito da Dries Mertens e Andrea Petagna che non dovranno far rimpiangere la forza dirompente del numero 9 azzurro.

Napoli, Osimhen

Pazzini a DAZN: "Assenza di Osimhem decisiva per il Napoli"

Giampaolo Pazzini, ex bomber di Fiorentina e Sampdoria, tra le altre, a DAZN ha parlato delle possibilità del Napoli di continuare in questo percorso di crescita nonostante l'assenza di Osimhen.

"Il Napoli è una delle squadre che mi è piaciuta di più per gruppo e modo di giocare. Però la perdita di Osimhen è decisiva, si parla di tre mesi e non hanno altri in rosa che possano sostituirlo. Sì, ci sono Mertens e Petagna ma le caratteristiche di Osimhen sono uniche".