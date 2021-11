Bergomi: "All'Inter manca un giocatore come l'azzurro"

Beppe Bergomi ha parlato ai microfoni di Tuttosport. L'ex giocatore afferma che l'Inter è una squadra forte, ma manca un attaccante come quello del Napoli. Di seguito le parole:

Napoli Osimhen

"L'Inter ha riaperto la corsa per lo scudetto. Hanno sempre giocato bene in tutte le partite, la squadra è forte anche se c'è qualche differenza rispetto all'anno scorso. Forse gli manca un giocatore come Osimhen o Lukaku, che da solo ti fa vincere le partite".