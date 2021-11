Report da Castel Volturno, le ultime su Anguissa e Insigne

Dopo la gara contro lo Spartak Mosca, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A.

Anguissa

Il gruppo si è diviso in due parti. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico mentre il gruppo ha svolto attivazione, lavoro di potenza aerobica e lavoro tecnico tattico.

Anguissa ha svolto terapie. Fabian personalizzato in palestra. Insigne personalizzato in palestra e campo.

FONTE: SSC NAPOLI