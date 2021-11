Guerra De Laurentiis-Nigeria per Osimhen in Coppa d'Africa? Il presidente ricorre agli avvocati

Secondo alcune indiscrezioni riportate da La Repubblica quest'oggi, la Nigeria non intende rassegnarsi all'idea di rinunciare al suo bomber, Victor Osimhen, per la Coppa d'Africa, nonostante l'infortunio subito nel match contro l'Inter. La competizione continentale inizierà il prossimo 9 gennaio 2022, mancano circa 45 giorni al suo inizio. La Nigeria è convinta che Osimhen possa essere recuperato in tempo per la manifestazione, dunque: "Ci vorrà un consulto medico internazionale per convincere la Nigeria del fatto che Osimhen non possa partire con la Nazionale".

Il Napoli, però, non sarebbe assolutamente intenzionato a passare sopra la sfiducia nel comunicato post-operazione, che prevede un tempo di recupero a ridosso dei 90 giorni per Osimhen. Duqnue, la società si starebbe già cautelando con l'avvocato Enrico Lubrano. A lui sarà affidato il compito di provare che Osimhen non potrà giocare la Coppa d'Africa, mettendo a rischio la propria salute e non gli interessi della squadra. Ad ogni modo, si eviteranno mosse affrettate: la Nigeria ufficializzerà l'elenco dei convocati a metà dicembre, dunque non sarà necessario affrontare subito pratiche così spinose.