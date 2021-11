L'annuncio a sorpresa del chirurgo: "Osimhen non andrà in Coppa D'Africa"

Gianpaolo Tartaro, il chirurgo maxillo facciale che ha operato Osimhen in giornata presso la clinica Ruesch di Napoli, ha rilasciato un'intervista a calciomercato.it rivelando importanti notizie sul recupero dell'attaccante nigeriano. Ecco quanto evidenziato:

"La complicanza maggiore è stata quello dello schiacciamento dell’orbita. Osimhen non ha avuto solo una dislocazione, ha avuto un esotrauma. L'osso malare si è pluri-frammentato. Avrà avuto una ventina di fratture, è finito come sotto una pressa.

Osimhen infortunio

I novanta giorni di prognosi sono, purtroppo, concretissimi. La maschera che tutti credono sia facile, purtroppo, scarica su dei punti particolari: questa maschera che facciamo oggi si appoggia dove c'è la frattura. Dobbiamo studiare una maschera adatta alla conformazione di Victor, non è una questione così banale, anzi. C'è un nervo lì, tutto molto complicato.

Canonico (responsabile medico della SSC Napoli, ndr) è molto bravo, lo aiuterà per il meglio. Posso dire che di sicuro non va in Coppa d'Africa. Vediamo come si evolve la situazione, ci siamo presi una forbice larga. Vediamo come rispondono orbita e nervo: la cavità oculare si è stretta. L'occhio è uscito dall'orbita, andiamo con i piedi di piombo. Da tifoso, lo vorrei in campo, ma dobbiamo aspettare i tempi tecnici corretti".