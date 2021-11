Osimhen sarà operato oggi a Napoli, ma De Laurentiis aveva valutato anche altre alternative

Dopo una notte in osservazione all'Ospedale Niguarda di Milano e il ritorno a Napoli nella giornata di ieri, oggi Victor Osimhen sarà operato dal professor Gianpaolo Tartaro, specialista maxillo facciale cattedratico all'università Vanvitelli.

La scelta è caduta sul professor Tartaro, visti anche i precedenti: sette anni fa, fu lui a operare l'ex Napoli Walter Gargano. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, il presidente Aurelio De Laurentiis si è mosso in prima persona e aveva anche valutato alternative in Svizzera, giusto per avere il miglior trattamento possibile per il suo giocatore di punta. Alla fine però proprio il presidente azzurro ha deciso per il professor Gianpaolo Tartaro.