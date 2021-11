I convocati per Spartak Mosca-Napoli, spazio ai giovani: Spalletti chiama tre ragazzi della Primavera!

La SSC Napoli ha appena diramato la lista dei calciatori convocati per il match di Europa League contro lo Spartak Mosca. Mister Spalletti dovrà fare a meno di vari calciatori tra infortuni e Covid, ecco perché sono stati aggregati alcuni calciatori della Primavera di mister Frustalupi.

Da sottolineare le presenze di Benedetto Barba, difensore centrale classe 2003 adattabile anche come terzino destro, Antonio Cioffi, attaccante esterno classe 2002 che ha già esordito in prima squadra con Gattuso in panchina, e Giuseppe Ambrosino, attaccante centrale classe 2003 che ha realizzato 5 reti in questo inizio di stagione con gli azzurrini.

ECCO LA LISTA DEI CONVOCATI: