Nuovo acquisto per la Gevi Napoli Basket: dall'Iraklis Salonicco arriva Raggie Lynch

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il Centro statunitense Reggie Lynch. Nato a Edina, nello stato americano del Minnesota, classe 1994, Lynch è un centro di 208 centimetri dotato di grande verticalità ed esplosività.

Raggie Lynch, il nuovo acquisto della Gevi Napoli Basket: la carriera

Dopo gli anni al liceo nella sua città d’origine, Lynch ha giocato per le università di Illinois St., dal 2013 al 2015, e di Minnesota, dal 2016 al 2018. Nella stagione successiva Lynch ha disputato il suo primo anno in Europa giocando con il Kalev/Cramo, realizzando una stagione da 13.1 punti, 5.8 rimbalzi e 2.3 stoppate, 17.1 di valutazione vincendo il Campionato Estone e ben figurando anche in VTB.

Raggie Lynch Gevi Napoli Basket

Nel 2019-2020 gioca con la maglia dell’Urania Milano, in Serie A2, disputando una stagione da 11.3 punti, 6.5 rimbalzi, e 2.6 stoppate di media per gara, per una valutazione complessiva per gara di 14.7. Successivamente Lynch si trasferisce in Russia dove gioca, con il Lokomotiv Kuban, la VTB League. La sua stagione è di 9.4 punti per gara, 4.6 rimbalzi e 2.2 stoppate, tenendo una valutazione di 13.6, per l’ennesima volta in doppia cifra.

Reggie Lynch ha poi iniziato questa stagione con l’Iraklis Salonicco, nel massimo campionato greco. Prima di trasferirsi a Napoli, le sue statistiche vedono 12 punti di media per gara, 5.3 rimbalzi e l’impressionante dato di 3.5 stoppate per gara.