Osimhen è rientrato a Napoli per l'operazione: spuntano i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Victor Osimhen ha lasciato l'ospedale Niguarda di Milano, dov'era stato trasportato domenica sera dopo l'infortunio al volto subìto nel corso della partita contro l'Inter.

L'attaccante è rientrato a Napoli dove sarà operato nelle prossime ore per risolvere la frattura scomposta dello zigomo sinistro e dell’orbita dell’occhio che lo terrà fuori almeno un mese.

Osimhen, di comune accordo con lo staff medico azzurro, ha scelto di operarsi a Napoli: l'intervento maxillo-facciale dovrebbe essere eseguito nella giornata di martedì. Solo a quel punto si potranno azzardare tempistiche di rientro più precise ma il nigeriano dovrebbe stare fuori 30-45 giorni.

Il rischio di ritrovarlo solo dopo la Coppa d'Africa è quindi molto concreto, anche se la speranza del club azzurro è che, proprio per l'infortunio, Osimhen non parta con la Nigeria per la competizione continentale.