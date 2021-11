Nuovi tempi di recupero per Osimhen? In arrivo una clamorosa svolta

Una cosa dovrebbe essere sicura, per quanto riguarda l'infortunio di Victor Osimhen, subito ieri sera, domenica 21 novembre, nel match perso 3-2 dal Napoli in casa dell'Inter: il 2021 del nigeriano è probabilmente già finito. Osimhen non dovrebbe farcela a rientrare in tempo per le sfide finali dell'anno. Ma addirittura, secondo quanto trapela da Il Mattino, ci potrebbe essere una novità nei tempi di recupero.

Infatti, il quotidiano parla di più di un mese di tempo per tornare effettivamente a disposizione. Questo vorrebbe dire una cosa: che Osimhen potrebbe essere costretto anche a rinunciare alla Coppa d'Africa con la sua Nigeria. L'attaccante potrebbe tornare in campo fra una sessantina di giorni, ovvero mentre la competizione continentale è già nel suo pieno sviluppo. Con una riabilitazione completa si potrebbe arrivare addirittura a 90 giorni, ed è quello che il Napoli vuole assolutamente scongiurare, adottando qualunque tipo di sistema. Tutto è ancora da confermare, bisognerà attendere anche la diagnosi dell'oculista, in merito alle fratture multiple scomposte riportate vicino all'occhio.