Il Napoli spera di ritrovare Osimhen già prima di Natale, c'è una possibilità e una data: la situazione

Subito dopo la botta alla testa ricevuta nello scontro con Skriniar, Victor Osimhen è stato portato immediatamente all'ospedale Niguarda di Milano, dove nelle prossime ore o nei prossimi giorni, si sottoporrà all'intervento per le fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro riportate.

Sì prevedono due mesi senza Osimhen per il Napoli, siccome ci si aspetta un mese di assenza per questo infortunio, quindi tornerebbe in tempo per giocare la Coppa d'Africa con la sua nazionale. Intanto, però, una possibilità di rivedere Osimhen prima di Natale potrebbe esserci, stando a quanto riportato da Il Mattino. Il quotidiano, infatti, sostiene che gli azzurri potrebbero mandare in campo Osimhen magari proprio contro il Milan, il 19 dicembre, nella penultima sfida prima delle festività. Con una mascherina protettiva, se sarà necessario. Già nel basket, molto spesso, si attuano contromisure di questo tipo. Il Napoli potrebbe pensarci, qualora questo fosse permesso.