La serata più nera, Napoli chiamato a ritrovarsi subito: c'è da valutare un fattore importante

Inter-Napoli ha rappresentato la serata più nera per la squadra allenata da Spalletti finora. Prima della gara con i nerazzurri, un percorso praticamente netto, con dieci vittorie e due pareggi, allo steso passo del Milan. Poi sconfitta per entrambe le prime in classifica al tredicesimo turno: i rossoneri con la Fiorentina e gli azzurri, appunto, contro l'Inter. Ad ogni modo, il Napoli adesso ha un problema più importante a cui badare, secondo la Gazzetta dello Sport. I ragazzi di Luciano Spalletti sono chiamati ad affrontare il loro primo, vero, stress test.

"II ragazzo ieri sera oltre che dolorante era molto contrariato per questo nuovo stop, per tutto quello che comporterà. Insieme allo staff medico del club deciderà dove sottoporsi all'intervento chirurgico. Ma oltre al dramma personale c'è da valutare quale sarà il contraccolpo psicologico per il gruppo di Luciano Spalletti. Il tecnico non ha mai dato alibi ai suoi e continuerà su questa strada. Ma a cominciare da mercoledi a Mosca, in Europa League, si attendono le prime risposte del gruppo".