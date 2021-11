"Non mi ha toccato, non è rigore", l'arbitro apprezza: gesto di riconoscenza per Grifo

Gesto decisamente onorevole quello di cui si è reso protagonista Vincenzo Grifo, attaccante italotedesco in forza al Friburgo. Nel corso del match di Bundesliga conto l'Eintracht Francoforte, infatti, il calciatore si è fatto apprezzare per un bel gesto di fair-play.

Al 55', sul punteggio di 0-2, il trequartista del Friburgo ha aiutato l'arbitro a prendere la decisone corretta e a non concedere il calcio di rigore alla sua squadra dopo un contatto in area con il difensore ospite Timothy Chandler. Lo stesso Grifo ha commentato l'episodio a DAZN: "Non ho avuto la sensazione che mi avesse colpito, quindi ho subito voluto spiegare che non c'era il rigore. Voglio essere onesto, anche se il rigore ci avrebbe aiutato. Ma noi vogliamo vincere in modo onesto".

FOTO: Getty - Vincenzo Grifo Friburgo

Il match è poi finito 2-0 per l'Eintracht, ma l'attaccante del Friburgo ha ricevuto comunque applausi a scena aperta. Lo stesso arbitro della gara, Florian Badstübner, ha riconosciuto il suo bel comportamento: da regolamento avrebbe dovuto ammonirlo, ma ha rinunciato alla sanzione e si è complimentato con Grifo.