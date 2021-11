Sono due le statue in memoria di Maradona: ecco dove e quando saranno collocate

Per commemorare Diego Armando Maradona, a quasi un anno dalla sua morte (25 novembre 2020), è stata realizzata una statua, pronta per essere per essere esposta nello stadio che oggi porta il suo nome. Intanto, però, secondo quanto ricorda il Corriere del Mezzogiorno, la statua creata dalla Fonderia Nolana non sarà l'unica a essere esposta.

"Maradona torna a casa sua, nello stadio che più di tutti ha accolto le sue straordinarie gesta, nella città di cui ha cambiato la storia sportiva. Il 28 novembre, prima di Napoli-Lazio, all'interno degli spogliatoi sarà allestita una statua di Diego Armando Maradona, realizzata dalla Fonderia Nolana. «Abbiamo realizzato la sua volontà di apporre la frase "Anch'io sono napoletano», lui mi diceva che lo è diventato il 5 luglio 1984, il suo primo giorno a Napoli», ha spiegato Stefano Ceci".

"Un evento che si realizzerà anche con un'ottima cornice di pubblico al Maradona, la prevendita a sette giorni dalla gara sta andando benissimo con le curve già esaurite. Non è l'unica statua che verrà esposta in città: il 25 novembre all'esterno dello stadio ci sarà quella realizzata da Domenico Sepe e donata al Comune di Napoli, poi si troverà un altro luogo della città in cui collocarla".