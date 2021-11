Udinese, Carnevale esalta Pafundi: "Ha il piedino di Diego": gioca in Primavera a soli 15 anni ed è napoletano

A Radio Marte, nel corso della trasmissione, Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma, è intervenuto Andrea Carnevale, dirigente dell'Udinese. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non ho parole per definire Napoli: ci sono stato tre giorni e sembrava estate. L'ospitalità, poi, è sempre gradita: i napoletani sono unici al mondo! Devo sempre ringraziare Napoli. Scudetto? Le squadre che mi stanno piacendo quest'anno sono Milan e Napoli, mi stanno divertendo. I rossoneri sono una squadra con giovani molto forti, oltre ad avere alcuni giocatori esperti come Ibrahimovic. È una squadra talentuosa. Al tempo stesso, anche gli azzurri sono una squadra vera".

Simone Pafundi Udinese

Simone Pafundi Udinese, il trequartista napoletano che sta incantando in Primavera

L'occasione è stata utile per parlare anche di Simone Pafundi, giovane trequartista napoletano classe 2006 che sta incantando con la maglia della Primavera dell'Udinese: "Me lo tengo qui! È un ragazzo che gioca già in Primavera, ha il piedino di Diego. È un talento straordinario soprattutto nella testa, quando arriva la palla già sa cosa fare. È un ragazzino napoletano del 2006, uno scugnizzo".

Simone Pafundi è un trequartista di origine napoletane, è cresciuto calcisticamente nelle file del Monfalcone, dove la famiglia ha deciso di trasferirsi per motivi lavorativi. Da lì il passaggio all'Udinese, dove sta incantando a suon di prestazioni: viene già considerato uno dei migliori talenti in Italia (ha 15 anni e gioca in Under 19), tanto da aver attirato l'attenzione di club esteri come il Chelsea. Anche suo fratello, Andrea (attaccante classe 2004, ndr), gioca nella Primavera della formazione friulana.