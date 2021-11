VIDEO - Osimhen porta subito in vantaggio la Nigeria

Victor Osimhen ancora a segno con la sua Nigeria. Il bomber del Napoli è sceso in campo da titolare contro Capo Verde per l'ultimo match del Girone C valido per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. Dopo un solo minuto di gioco, Osimhen ha approfittato di un errore difensivo degli "Squali Blu" e ha depositato palla in rete.

Osimhen gol: la Nigeria si avvicina ai playoff

La Nigeria di Victor Osimhen è sempre più prima nel Girone C delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. L'ultima partita è uno scontro diretto contro Capo Verde: chi vince arriva primo e va ai playoff. Dopodiché ci saranno ulteriori spareggi con le altre prime dei vari gironi per decidere chi andrà ai Mondiali.