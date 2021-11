Infortunio in Nazionale, Spalletti preoccupato: le ultime

La pausa per le Nazionali non dà pace al Napoli in vista del ritorno in campo. Domenica gli azzurri affronternno l'Inter in una sfida ad altissima quota ma al match potrebbe mancare Adam Ounas. L'attaccante algerino non figurava né in campo né in panchina nel match tra Algeria e Burkina Faso.

Selon les dernières informations, Adam Ounas n'est pas présent sur la feuille de match pour cause de blessure.

Selon les dernières informations, Adam Ounas n'est pas présent sur la feuille de match pour cause de blessure.

Le joueur du Napoli ne s'est pas entraîné hier avec le groupe.#TeamDz #ALGBFA

Infortunio Ounas, problema muscolare: salta Inter-Napoli?

Adam Ounas non si è allenato con l'Algeria e non è sceso in campo contro Burkina Faso. Stando a quanto riferisce il giornalista Ishaq Chebli di dzfoot.com, Ounas ha accusato un problema muscolare.

"Secondo le ultime informazioni, Adam Ounas non è in distinta a causa di un infortunio. Il giocatore del Napoli ieri non si è allenato con la squadra".

🇩🇿🇧🇫 Le XI entrant de l'Algérie qui va affronter le Burkina Faso dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. #TeamDZ



ALLEZ LES VERTS ! ⚡️ pic.twitter.com/p2Ry6k8hFB — DZfoot (@DZfoot) November 16, 2021