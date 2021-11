SSC Napoli, promozione scuole calcio campane: distinti inferiori a soli 3€

Il Napoli si avvicina ai suoi tifosi: nasce la "Tribuna Young", un nuovo progetto per le scuole calcio campane. I piccoli supporter azzurri potranno accedere allo stadio Maradona a un prezzo bassissimo: soli 3€ per un biglietto nei Distinti inferiori. Questo il comunicato della società.

Tribuna Young Napoli

Nel corso della stagione sportiva 2021.22, la SSC Napoli riserverà a tutte le scuole calcio campane accreditate dalla F.I.G.C. la possibilità di portare allo Stadio Diego Armando Maradona i propri giovani iscritti attraverso una procedura online.

Tale procedura permetterà, attraverso la compilazione di un modulo online sul sito ufficiale www.sscnapoli.it, di ricevere dei codici promozionali, tramite i quali si potranno acquistare tagliandi per la Tribuna Young (Distinti Inferiori) con una tariffa agevolata di € 3,00, sia per gli accompagnatori che per i giovani tesserati.

Ogni scuola calcio dovrà inserire nel modulo online le seguenti informazioni:

Nome scuola calcio

Numero matricola della scuola calcio rilasciato dalla F.I.G.C.

Email della scuola calcio

Dati anagrafici del Presidente della scuola calcio

Una volta inoltrata la richiesta, verranno inviati a mezzo email dei codici promozionali che consentiranno l’acquisto di un massimo di N. 50 tagliandi, di cui N. 44 da utilizzare per i giovani tesserati e N. 6 per gli accompagnatori, che dovranno essere obbligatoriamente maggiorenni.

I codici sono univoci e avranno validità per un solo evento, permettendo l'accesso alla singola partita casalinga, secondo i termini del servizio.

Una volta ricevuti i codici promozionali, gli utenti saranno indirizzati, attraverso delle istruzioni che riceveranno a mezzo mail, al portale di TicketOne per procedere all’acquisto dei tagliandi. Ogni codice consentirà l’acquisto di due tagliandi con una sola transazione.

Il sistema preposto controllerà la correttezza dei dati inseriti, ove non ci fosse una esatta corrispondenza, i codici promozionali non verranno inviati.

Per poter dare la possibilità di assistere alle gare casalinghe a più aventi diritto, sarà possibile inoltrare la richiesta non più di due volte per ogni singolo evento.

La SSC Napoli S.p.A. si riserva di accettare le domande pervenute rispettando l’ordine di presentazione e sino ad esaurimento dei posti disponibili, NON verranno date informazioni telefoniche sulle richieste di partecipazione alla promozione ed eventuale accettazione delle stesse.

I tagliandi saranno inviati in modalità home ticketing all'indirizzo email specificato in fase di acquisto su TicketOne.

Sarà necessario stampare il biglietto su foglio A4 ed esibirlo agli ingressi unitamente al documento di identità.

Il tagliando acquistato è personale e non cedibile.

IMPORTANTE: Il numero dei posti disponibili è limitato. Pertanto, chi acquisisce un codice promozionale lo toglie ad un altro. Le scuole calcio sono pregate di non richiedere codici senza avere la ragionevole certezza di poterli effettivamente utilizzare.

Di seguito alcune informazioni utili per accendere all'impianto:

L’accesso allo stadio “Diego Armando Maradona” dovrà avvenire in maniera ordinata al fine di evitare assembramenti di persone: seguire con attenzione le indicazioni degli Stewards recandosi nel settore riportato sul biglietto ed utilizzando tutti i varchi disponibili.

Sarà rilevata la temperatura corporea. Non sarà possibile accedere all’impianto se la misurazione è superiore a 37,5 °C. E’ necessario indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto. L’accesso allo Stadio avverrà tramite tornello. Prima e dopo di questo saranno a disposizione gel disinfettanti da utilizzare per l’igiene delle mani. Gli spettatori saranno indirizzati verso il proprio posto a sedere e il personale addetto vigilerà sul rispetto della postazione assegnata e sull’utilizzo delle mascherine. Al termine dell’evento il personale dedicato al controllo degli accessi garantirà e vigilerà sul regolare deflusso verso l’esterno della struttura, indirizzando le persone verso il varco più vicino alla loro postazione.

L`accesso è consentito solo ai possessori di GREEN PASS, tale previsione non si applica a coloro che hanno meno di 12 anni, nonché ai soggetti in possesso di idonea certificazione medica di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Gli Stewards al prefiltraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del GREEN PASS attraverso l`app `verifica C19`.

Il tifoso dovrà mostrare, inoltre, un documento e il biglietto nominativo.

MODALITA` DI RILASCIO DEL GREEN PASS

a) scaricarlo dal sito : https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l`identità digitale (SPID/CIE);

b) scaricarlo dall`app IO o dall`app IMMUNI ;

c) rivolgersi al medico curante o nelle farmacie preposte.

Maggiori informazioni sul sito https://www.dgc.gov.it/web/

Si ricorda, inoltre, l’equipollenza, alle certificazioni verdi Covid-19, delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dai seguenti paesi: Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d’America, identificati dall’ordinanza del Ministro della salute del 29.07.2021 e dalla successiva circolare del 30.7.2021.

La certificazione è disponibile per la visualizzazione su pc, tablet o smartphone oltre ad avere la possibilità di essere stampata su carta. Il QR-code dovrà essere mostrato agli accessi dove sarà verificato elettronicamente.

IN CASO DI MANCANZA DEL GREEN PASS E DELLA MASCHERINA AL SEGUITO, NON SARA` POSSIBILE ASSISTERE ALL`EVENTO.

Infine, si prega di prendere visione dei seguenti documenti e di trasmetterli agli intestatari dei tagliandi:

- regolamento per l’uso dello stadio

- codice di condotta

Clicca qui per scaricare il Dossier Press.