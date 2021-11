Verso Inter-Napoli: De Vrij in forte dubbio, ma Inzaghi recupera due titolari

Domenica sera, allo stadio San Siro, andrà in scena Inter-Napoli, big match della 13° giornata di Serie A. Il Napoli lo sta preparando a Castel Volturno senza 14 giocatori partiti con le proprie nazionali, mentre l'Inter ha dovuto fare i conti con diversi problemi.

Indisponibili Inter Napoli

L'ultimo infortunio in casa Inter è stato quello di Stefan De Vrij, uscito nei minuti finali di Montengro-Olanda a causa di un problema muscolare. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, oggi l'olandese rientrerà a Milano e svolgerà gli esami strumentali con lo staff neroazzurro: solo dopo la risonanza magnetica potranno stabilirsi i tempi di recupero. Ma sarà molto difficile vederlo tra i convocati per il big match contro il Napoli.

Non solo brutte notizie però per Simone Inzaghi. Anche Alessandro Bastoni ed Edin Dzeko hanno dovuto lasciare anzitempo il ritiro con le rispettive nazionali a causa di problemi fisici: entrambi, però, dovrebbero sfruttare questa settimana per recuperare al meglio la loro condizione. Il riacutizzarsi dell'affaticamento agli adduttori non preoccupa Bastoni, che oggi svolgerà lavoro personalizzato alla Pinetina. Anche Dzeko è ancora acciaccato, ma avrà tutto il tempo per tornare in forma ed essere titolare contro il Napoli.