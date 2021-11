Bargiggia rivela: "Nuova offerta di De Laurentiis ad Insigne: le cifre"

Paolo Bargiggia, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio nel corso di 1 Football Club. Bargiggia ha parlato in particolare della situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli e di una nuova proposta da parte di Aurelio De Laurentiis.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Napoli rinnovo Insigne

"Ci sono segnali di una piccola apertura da parte di Aurelio De Laurentiis sulle cifre per il rinnovo di Insigne rispetto a quanto era stato comunicato in precedenza all'agente del calciatore, che aveva parlato di un'offerta del 50% della quota fissa".

"I segnali che mi arrivano sono di una nuova offerta di De Laurentiis da tre milioni di euro più mezzo milione di bonus molto facili da raggiungere".

"Al momento non c'è nessun altra offerta mostre, quindi è tutto ancora da vedere. Magari poi Insigne non accetterà la proposta del Napoli e da gennaio potrà accettare proposte di tipo diverso, per chiudere la carriera negli Stati Uniti".