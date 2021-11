Il Napoli rischia di perderlo a zero: la Juventus prova il colpaccio

Situazione delicata per quanto riguarda i rinnovi in casa Napoli, con il rischio di perdere a parametro zero tasselli importanti della propria squadra.

FLORENCE, ITALY - OCTOBER 03: David Ospina goalkeeper of SSC Napoli in action during the Serie A match between ACF Fiorentina v SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on October 3, 2021 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Uno di questi potrebbe essere David Ospina, che ha ripreso pieno possesso della porta azzurra dopo un avvio di stagione all'ombra di Meret. Secondo quanto riportato da El Futbolero, portale colombiano, la Juventus farà un tentativo al termine della stagione per il portiere sudamericano. Tra le altre squadre interessate c'è anche la Lazio di Maurizio Sarri, che cerca un'alternativa più giovane, ma comunque di esperienza, a Pepe Reina.