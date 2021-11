Il dualismo Ospina-Meret continua, il Napoli tratta i rinnovi dei due portieri: la situazione

Il dualismo tanto discusso anche sotto la gestione Gattuso continua: il Napoli ha due portieri di grande qualità come David Ospina e Alex Meret. Il primo molte volte ha preso il posto al secondo, più giovane di nove anni e pagato ben 25 milioni di euro a suo tempo. Per questo motivo, il dualismo non è mai stato ben visto dai tifosi azzurri ma potrebbe continuare: la dirigenza azzurra tiene d'occhio le situazioni contrattuali di entrambi i portieri. Ecco quanto raccolto dal Corriere dello Sport nella sua edizione di oggi.

"Il portiere colombiano anche quest'anno è riuscito a scalzare la concorrenza del compagno ed amico Alex Meret. Il club del presidente De Laurentiis ha iniziato ad intavolare le trattative per il rinnovo del contratto che scade il prossimo 30 giugno [...] Adesso si entrerà nel vivo della discussione. Da vedere se si riuscirà a trovare un accordo".

Per quanto riguarda Alex Meret, invece: "Ci sarebbero, senza voler essere venali, venticinque milioni di buoni motivi per insistere con lui, che però a giugno 2023 va in scadenza, che nel ballottaggio ci sta stretto e da quella morsa preferirebbe liberarsi, nonostante con Ospina si vogliano sinceramente bene".