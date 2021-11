Dalla MLS non ci provano solo per Insigne, un altro top nel mirino

Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, dall'America arrivano offerte non solo per Lorenzo Insigne.

Il secondo giocatore, indiziato a lasciare Napoli e quindi pronto ad ascoltare nuove proposte, è Dries Mertens.

Napoli Mertens MLS

Ovviamente le situazioni sono molto differenti. Il capitano è all'apice della sua carriera, a 30 anni e con un Europeo appena vinto. Sa di poter essere protagonista in Europa.

Mertens, al contrario, a maggio ne compirà 35. Dopo nove stagioni potrebbe lasciare Napoli, essendo in scadenza di contratto, ed ecco che la proposta americana interesserà molto al giocatore.