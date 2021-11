Vergogna dal settore ospiti al Maradona: insulti razzisti dai tifosi del Verona

Nel corso della sfida tra Napoli ed Hellas Verona, dopo la rete siglata da Giovanni Simeone al 13' e quella di Giovanni Di Lorenzo al 18', dagli spalti comincia la solita vergogna dei tifosi ospiti che inveiscono contro i partenopei.

"Voi siete sporchi terroni!" e "Maradona terrone" questi i vergognosi cori che si levano dal settore ospiti quando il match volge verso la fine del primo tempo. Non è la prima volta che i tifosi scaligeri cantano cori discriminatori dagli spalti: al Bentegodi così come al Maradona.

Che sia il momento di prendere i giusti provvedimenti per far sì che ciò non accada nuovamente in nessuno stadio di Serie A e di provincia?