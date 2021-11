Ufficiale, i convocati dell'Italia: presenti tre giocatori del Napoli, c'è un escluso eccellente

Sono stati pubblicati, attraverso i canali social della Nazionale Italiana di Calcio, i nomi dei 28 giocatori convocati dal CT Roberto Mancini per le sfide di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Le due partite che attendono la Nazionale sono a dir poco delicate, se non addirittura decisive.

Giovedì 12 novembre, alle 20:45, gli azzurri scenderanno in campo contro la Svizzera sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico di Roma. Attualmente prime a pari merito con 14 punti, le due formazioni si giocheranno la testa del girone, che vale una bella fetta di qualificazione. In caso di pareggio, il primato resterebbe comunque all'Italia per la maggiore differenza reti.

Tre giorni dopo, lunedì 15 novembre, Mancini e i suoi voleranno a Belfast per affrontare l'Irlanda del Nord a Windsor Park, attualmente quarta nel girone con 5 punti.

Italia Nazionale Calcio

Come accaduto in occasione degli Europei e dei turni di settembre e ottobre, sono presenti nella lista tre giocatori del Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne. Ancora una volta fuori dalla lista Matteo Politano; nonostante le buone prestazioni del classe '93, il CT Mancini ha preferito fare altre scelte.

DI SEGUITO LA LISTA COMPLETA DEI CONVOCATI:

Portieri : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli) , Salvatore Sirigu (Genoa);

: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), , Salvatore Sirigu (Genoa); Difensori : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli) , Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), , Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma); Centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma);

: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).