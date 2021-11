LIVE - Legia Varsavia 1-0 Napoli (10' Emreli): finito il primo tempo, missione rimonta per gli azzurri nella ripresa

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Legia Varsavia-Napoli, gara valida per la quarta giornata dei gironi di Europa League. La sfida è uno spartiacque importante nell'economia del girone. I polacchi sono attualmente al primo posto in classifica a 6 punti, inseguiti proprio dagli azzurri a 4, così come il Leicester. Vincere per il Napoli significherebbe agguantare il primo posto, mentre una sconfitta allontanerebbe la qualificazione diretta agli ottavi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk; Yuri Ribeiro, Josué, Slisz, Mladenovic; Kastrati, Emreli, Luquinhas. All. Golebiewski.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All: Spalletti.

GLI AGGIORNAMENTI