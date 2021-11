Fedele: "Plusvalenze? Non c'è nessun imbroglio"

Enrico Fedele, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, durante Marte Sport Live, a proposito del caso plusvalenze che ha coinvolto il Napoli relativamente all'acquisto di Victor Osimhen.

Fedele Napoli

Fedele: "Plusvalenze? Nessun imbroglio"

"Non c'è alcun articolo di legge che prevede un tetto massimo per i calciatori, si tratta di un'alchimia consentita. Non esistono giocatori ombra, si fanno valutazioni che sono suscettibili ma sono consentite. E lo fanno tutti. Sturaro può valere anche 40 milioni, dipende dalle opportunità. Un bicchiere d'acqua nel deserto non vale forse 40 milioni? Non c'è un metro di giudizio; se io ho un palazzo a via Scarlatti lo metto a bilancio a X, ma chi può vietare di dargli un valore maggiore? La logica, che però non è una legge. Se fai un ammortamento di un bene lo fa in base al prezzo d'acquisto. Non è un imbroglio, è un'alchimia bilancistica".