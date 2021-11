"Non rivedremo più il vero Mertens": il giornalista lancia l'allarme

Carmine Martino, giornalista della Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della squadra azzurra:

"Il Napoli è una super squadra, ci sono pochissime smagliature. Espulsione di Koulibaly? Con l'uomo in più non doveva accadere. Mario Rui? Sta dando il meglio di sé in questa stagione. Juan Jesus dovrebbe giocare a Varsavia, o a sinistra o al centro dando un po' di riposo a Rrahmani. Per me giocheranno insieme Mertens e Petagna, ma c'è sempre Zielinski che scalpita perché ha bisogno di continuità. Mertens deve giocare altrimenti non rivedremo più il vero calciatore che conosciamo".