"Premio" alla squadra dopo la vittoria di ieri: ha deciso Spalletti

Il Napoli, dopo la vittoria conquistata contro la Salernitana, attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato che i calciatori azzurri riprenderanno gli allenamenti nella giornata di domani:

"Dopo il successo contro la Salernitana, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Legia Varsavia in programma giovedì in Polonia per la quarta giornata di Europa League (ore 18.45)".