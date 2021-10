Salernitana-Napoli, record negativo per gli azzurri: non era mai successo finora

Nel corso della sfida Salernitana-Napoli, gli ospiti alla guida di Luciano Spalletti hanno fatto registrare il primo record negativo della stagione.

Parliamo, infatti, della prima sfida in campionato in cui i partenopei hanno fatto registrare zero tiri nello specchio della porta nel corso dei primi 45'.

Segno di quanto questo derby si stia rivelando insidioso per il Napoli che non ha ancora trovato il varco giusto per impegnare Vid Belec.