"Come i pidocchi", spunta uno striscione contro il Napoli a Salerno (FOTO)

Si sta caricando con un animo piuttosto negativo la vigilia del match di Serie A tra Salernitana e Napoli. La rivalità tra le due tifoserie e risaputa e proprio per questo la Questura di Salerno e l'Osservatorio per le manifestazioni sportive hanno deciso di vietare la trasferta ai tifosi azzurri. Eppure il clima si sta particolarmente surriscaldando.

Nelle scorse ore era iniziato a circolare un audio abbastanza pesante con presunti tifosi salernitani che preannunciavano azioni intimidatorie nei confronti dei napoletani, mentre poco fa in pieno centro città a Salerno è spuntato uno striscione offensivo contro la squadra partenopea.

"State in testa come i pidocchi", questo il testo che si legge sullo striscione facendo riferimento alla posizione in classifica della squadra di mister Spalletti.

ECCO LA FOTO: