PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA NAPOLI - Dopo la vittoria netta per 3-0 nel turno infrasettimanale contro il Bologna, il Napoli sfiderà in trasferta la Salernitana, allo stadio Arechi di Salerno. La partita è prevista per le ore 18:00 di domenica 31 ottobre.

Gli azzurri sono chiamati a fare bene contro la formazione granata, anche perché la diretta avversaria per la vetta della classifica, il Milan, scenderà in campo contro la Roma. Il confronto non sarà dei più semplici per la formazione granata, che cercherà comunque di dare filo da torcere ai partenopei, sulla scia di quanto fatto anche con l'Atalanta, che ha faticato non poco sul campo di Salerno.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Salernitana e Napoli.

Probabili formazioni Salernitana Napoli

Probabili formazioni Salernitana Napoli, le scelte di Colantuono

Squadra che vince non si cambia: nonostante l'indisponibilità di Ruggeri, Bogdan, Capezzi, M. Coulibaly e L. Coulibaly, ancora tutti i box, va verso la conferma gran parte dell'11 titolare di Colantuono, reduce del successo contro il Venezia.

Restano i ballottaggi tra Gyomber e Gagliolo, con il primo favorito, e in attacco tra Bonazzoli e Gondo; dubbio anche tra Djuric e Simy, mentre verrà schierato ancora Ribery dietro le due punte. Inamovibili Obi e Di Tacchio a centrocampo.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Bonazzoli, Djuric

Possibile panchina per un titolatissimo azzurro

Tra gli azzurri solito dubbio tra i pali per Luciano Spalletti, dove Ospina e Meret se la giocano per una maglia da titolare, e sulla trequarti, tra Elmas e Zielinski, non ancora al 100%, e sulla corsia di destra tra Politano e Lozano, col primo in pole position per partire dal 1' minuto e il messicano pronto a subentrare. Dovrebbe partire ancora titolare anche l'instancabile Anguissa, con Demme che insegue.

In attacco confermato Osimhen così come Insigne a sinistra. Anche la difesa va verso la conferma in blocco, con la coppia Rrahmani-Koulibaly al centro e Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce laterali, data anche l'indisponibilità di Manolas e Malcuit, ancora alle prese con vari problemi fisici insieme a Ounas; tutti e tre, a meno di recuperi dell'ultimo minuto, vanno verso l'esclusione.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo; Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen