Dove vedere Salernitana Napoli in tv? Ecco tutte le informazioni su dove doversi collegare per assistere al match di campionato che attende gli azzurri, valido per l'undicesima giornata di Serie A.

Salernitana Napoli, come ci arrivano le due squadre

La sfida tra Salernitana e Napoli è in programma per domenica alle ore 18 allo stadio Arechi di Salerno. La squadra di casa arriva al derby campano galvanizzata dalla vittoria per 2-1, in rimonta e a pochi secondi dal termine, ottenuta in trasferta contro il Venezia nel turno infrasettimanale. Decisiva la rete di Schiavone, che regala i tre punti ai granata e li porta al penultimo posto in classifica, con 7 punti, uno in più del Cagliari.

Anche il Napoli si è regalato un successo nel turno infrasettimanale, contro il Bologna. Una vittoria larga, per 3-0, nella quale è tornato a brillare Lorenzo Insigne, autore di una doppietta, con entrambe le reti segnate su calcio di rigore. Grazie a questo risultato, gli azzurri sono tornati al comando della classifica con 28 punti a pari merito col Milan.

La neopromossa Salernitana sta comprensibilmente faticando in questo avvio di campionato, ma la formazione campana, alla terza presenza nella massima serie, sembra crescere di partita in partita. Sono solo 7 i punti racimolati finora ma la zona salvezza è ad appena un punto di distanza.

Sta dominando, invece, il Napoli di Spalletti, solo la Roma è riuscita a non capitolare contro i partenopei finora. La sfida con la Salernitana è particolarmente delicata: nello stesso turno, infatti, il Milan co-capolista affronterà proprio la Roma e potrebbe essere un'occasione molto ghiotta per prendersi la testa della classifica, stavolta in solitaria.

Per trovare l'ultimo precedente tra le due formazioni campane è necessario tornare indietro di 22 anni; il match risale al 3 ottobre del 1999, quando entrambe militavano nella serie cadetta, e terminò sull'1-1.

Dove vedere Salernitana Napoli

Dove vedere Salernitana Napoli in tv e streaming: DAZN o Sky?

Il derby campano sarà disponibile alla visione unicamente su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A in esclusiva. Per seguire la partita sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento e aver scaricato l'app dell'emittente streaming sulla propria Smart TV. Nel caso in cui non si disponesse di una Smart TV, è possibile collegare una console PlayStation (PS4 o PS5) oppure Xbox (One, One S, One X, Series S o Series X) o anche dispositivi come l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast al proprio televisore per poter seguire il match.

In egual modo, sarà possibile assistere alla partita sull'app di DAZN anche su smartphone, PC e tablet.