Ghoulam, l'importanza del suo rientro per Spalletti

Faouzi Ghoulam è tornato in campo, nella sfida di ieri contro il Bologna, per disputare i minuti finali della gara.

Non giocava da marzo, e questa è stata solo una delle tante pause obbligatorie a cui è stato costretto il terzino algerino nella sua carriera.

Tutti i compagni, oltre ai tifosi, l'hanno riaccolto in campo con un grande applauso.

Ghoulam Napoli infortunio

Ghoulam, non ancora al 100%, potrebbe essere il famoso acquisto del Napoli per la sessione invernale di calciomercato. Nessuno si aspetta di tornare a vedere, almeno fin da subito, quello splendido giocatore che con Sarri era indomabile, ma basterebbe poterlo utilizzare per far rifiatare Mario Rui, senza essere costretti ad allargare Juan Jesus o cambiare di fascia Di Lorenzo.

Spalletti l'ha aspettato e ci punta molta, con la speranza che questa sia la volta buona per rivedere in campo, con continuità, Faouzi Ghoulam.