Mihajlović: "Ricorderò questo giorno per sempre, voglio farlo con il sorriso"

Siniša Mihajlović, allenatore del Bologna, ha parlato pochi minuti prima della sfida tra il Napoli e i rossoblù.

"Ho parlato con la squadra e ho detto loro che questo è un giorno speciale (oggi è diventato nonno, ndr). Questa è una partita che rimarrà sempre dentro di me: ogni volta che dovrò festeggiare il compleanno della mia nipotina ripenserò a questo match.

Ho chiesto loro di farmi ricordare questo giorno per sempre e con il sorriso. Non è facile, ma so che il Bologna ha le carte in regola per fare quanto richiesto.

Mihajlovic allenatore Bologna

Assenza di Arnautovic? Mancano anche Schouten, Soriano e Somaouro, che sono quattro titolari. In ogni caso, dobbiamo e possiamo mettere in difficoltà il Napoli, anche con chi sta in panchina.

Non voglio alibi, dobbiamo concentrarci su noi stessi anche se abbiamo davanti il Napoli, che ha vinto tutte le partite tranne un pareggio".