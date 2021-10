De Silvestri: "La gara contro il Milan ci ha lasciato una cosa fondamentale in vista del Napoli"

De Silvestri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN durante il prepartita di Napoli-Bologna:

"Dopo la partita con il Milan? Dentro il gruppo è nata consapevolezza, abbiamo capito di avere grande spirito. Ci ha lasciato solo note positive, siamo andati vicino all'impresa".

De Silvestri-Napoli-Bologna

"Ruolo? Ormai ho coperto tanti ruoli, cambia poco. In questa posizione devo stare un po' più attento in difesa ma sopportare anche in fase offensiva".