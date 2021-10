Moratti: "Porto Napoli nel cuore. Scudetto? Vi dico la mia!"

Durante la trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti. Lo storico proprietario dei nerazzurri ha detto la sua sulla corsa Scudetto del Napoli e sul presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole:

"Il Napoli dà l'impressione di essere lanciato verso un grande campionato. Il Napoli è nel mio cuore, se l'Inter non dovesse essere in corsa per lo scudetto, tiferei per gli azzurri".

De Laurentiis Napoli

"Consigli a De Laurentiis? Il presidente azzurro non ha bisogno di suggerimenti".